Оппозиционер Квициния будет оспаривать итоги выборов президента Абхазии

12:41 09.09.2019   Абхазия

Оппозиционный кандидат Алхас Квициния заявил, что будет оспаривать итоги второго тура выборов президента Абхазии.

Ранее штаб сообщил, что не признает победу президента Рауля Хаджимбы, передает Коммерсантъ.

«У нас есть сомнения, что ни один кандидат из нас двоих не набрал нужное количество голосов, чтобы стать президентом. Поэтому мы это будем оспаривать... Мы на самом деле решительно будем отстаивать законность этих выборов»,— сказал господин Квициния (цитата по «РИА Новости»).

Глава абхазского Центризбиркома Тамаз Гогия заявил, что Рауль Хаджимба избран президентом. «По предварительным итогам, принятым сегодня на заседании, в соответствии со статьей 19 конституционного закона Республики Абхазия “О выборах президента Республики Абхазия” избранным считается Хаджимба Рауль Джумкович. Квициния Алхас Алексеевич — 46,19%. Хаджимба Рауль Джумкович набрал 47,38% по итогам второго тура голосования»,— сказал господин Гогия.

Господин Хаджимба ранее уже заявил о своей победе.

Напомним, первый тур выборов в Абхазии состоялся 25 августа, в нем впервые участвовало девять кандидатов. Рауль Хаджимба набрал 23,85% голосов, а Алхас Квициния — 21,9%. Явка составила 66,55%.



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