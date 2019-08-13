Путин назначил на нового "главу" МВД аннексированного Крыма
|12:21 09.09.2019
|Крым
Новый "министр" внутренних дел по оккупированному Крыму назначен указом президента России Владимира Путина.
Пресс-служба МВД по оккупированному Крыму сообщила, что "министром" стал Павел Каранда, который с 2016 года был "замглавы" МВД по оккупированному Крыму, передаёт ForPost.
Пост "министра" внутренних дел по аннексированному Крыму оставался свободным с июля этого года, когда в добровольную отставку ушёл "министр" Олег Торубаров.
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