МЗС попереджає громадян України про страйк авіакомпанії British Airways

12:01 09.09.2019   Украина

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України попередив про можливі складнощі з перельотами через страйк пілотів авіакомпанії British Airways, який триватиме 9 і 10 вересня.

«Профспілкою пілотів авіакомпанії «British Airways» оголошено проведення дводенного страйку 9 та 10 вересня 2019 року, що вже призвело до скасування понад 100 авіарейсів. У цьому зв’язку рекомендуємо громадянам України, які мають заплановані вильоти 9 та 10 вересня 2019 року, звернутися до компанії «British Airways», а також відстежувати інформацію та поради авіакомпанії», – йдеться в заяві, передає Радіо Свобода.

Департамент МЗС також оприлюднив контакти посольства України у Великій Британії та гарячої лінії МЗС України.

Страйк пілотів авіакомпанії British Airways почався вранці 9 вересня і триватиме 48 годин.

Вранці 9 вересня пресслужба компанії повідомила, що British Airways мусила скасувати майже всі свої рейси. Пасажирів, чиї рейси було скасовано, просять не приїздити до летовищ, натомість повернути кошти за квиток або забронювати інший онлайн.

Страйк оголосила Асоціація пілотів британських авіаліній, яка вимагає збільшення зарплатні пілотам.



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