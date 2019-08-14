Жан-Ив Ле Дриан: "О снятии санкций с России пока говорить рано"

11:41 09.09.2019   Россия

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 9 сентября прибудет в Москву и попытается установить, как он выразился, "основы доверия" между Францией и Россией.

Выступая в воскресенье в эфире совместной программы нескольких медиакомпаний (Europe 1/CNEWS/Les Echos), Ле Дриан, признав разногласия с Россией, предположил, что возможно сближение позиций в борьбе с терроризмом, сотрудничестве в космической промышленности, в развитии гражданского общества, передає Радио Свобода.

По словам главы МИД Франции, на переговорах в Москве будут затронуты и проблемы, связанные с Украиной, Сирией, Ливией и Ираном. Ле Дриан направляется в Москву вместе с министром обороны Франции. Ожидается, что с российской стороны в переговорах будут участвовать также глава МИД России и глава Минобороны РФ.

Ле Дриан высоко оценил шаги украинского лидера Владимира Зеленского, которые, по его словам, "привели к обмену пленными". Французский министр заявил, что о снятии санкций против России пока говорить рано - это станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений, считает глава МИД Франции.



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