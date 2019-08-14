Жан-Ив Ле Дриан: "О снятии санкций с России пока говорить рано"
|11:41 09.09.2019
|Россия
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 9 сентября прибудет в Москву и попытается установить, как он выразился, "основы доверия" между Францией и Россией.
Выступая в воскресенье в эфире совместной программы нескольких медиакомпаний (Europe 1/CNEWS/Les Echos), Ле Дриан, признав разногласия с Россией, предположил, что возможно сближение позиций в борьбе с терроризмом, сотрудничестве в космической промышленности, в развитии гражданского общества, передає Радио Свобода.
По словам главы МИД Франции, на переговорах в Москве будут затронуты и проблемы, связанные с Украиной, Сирией, Ливией и Ираном. Ле Дриан направляется в Москву вместе с министром обороны Франции. Ожидается, что с российской стороны в переговорах будут участвовать также глава МИД России и глава Минобороны РФ.
Ле Дриан высоко оценил шаги украинского лидера Владимира Зеленского, которые, по его словам, "привели к обмену пленными". Французский министр заявил, что о снятии санкций против России пока говорить рано - это станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений, считает глава МИД Франции.
Ще на цю тему:
Правительство РФ разрешило МФО не раскрывать полную информацию о владельцах под санкциями
Санкции: "ГАЗ" собрался сократить рабочую неделю и зарплаты
Великобританія ввела нові санкції проти Росії через підводну загрозу
Британія заборонила продавати Росії підводні апарати
Минфин США запретит давать кредиты России и участвовать в размещении ее суверенных валютных облигаций
Суд Люксембурга выполнил решение Стокгольмского арбитража по делу Нафтогаза. Газпром подал апелляцию
Экономисты оценили потери России от санкций в 800 млрд