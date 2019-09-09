Порт "Южный" спустя полтора года возобновил перевалку сырья от припортового завода

11:21 09.09.2019   Украина

После перерыва, с мая 2018 года, порт "Южный" вновь начал перевалку карбамида от АО "Одесский припортовый завод". Груз будет отправлен в Сенегал.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

На судно "Sam Panther" под флагом Либерии в порту погрузили 27,5 тыс. тонн карбамида. В длину судно составляет 178,9 метров, в ширину - 28,8 метров, а максимальная грузоподъемность составляет более 33,3 тонн.

Все это сырье было произведено на ОПЗ за недолгое время, когда там было возобновлено производство аммиака и карбамида. Однако сейчас работа завода вновь приостановлена из-за проблем с поставками газа и судами.

Напомним, УСИ сообщала, что спустя год простоя ОПЗ в августе 2019 года начал производство аммиака и карбамида по договору переработки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг".

Но спустя несколько дней завод вновь приостановил свою деятельность, а сотрудники начали собирать подписи для петиции Президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом стало известно, что цена ОПЗ с более чем 500 млн. достигла 54 млн дол. США. При этом пути возобновления работы все еще есть и над этим работают, в том числе иностранные компании, но руководство настаивает на давальческой схеме работы с поставщиком газа.

Касательно схемы с "Нефтегазом", она может существовать. Вопрос - в каком виде зайдет "Нефтегаз"? Самый лучший вариант - чтобы он зашел на давальческий договор: давал газ и забирал удобрения, - заявил и.о. директора ОПЗ Николай Щуриков.

По его словам, ни в коем случае нельзя перекладывать обязанности по продаже сырья на ОПЗ, так как это может стать прямым путем к возникновению коррупции.

Как сообщала USIonline.com, фонд госимущества настаивает на смене руководства ОПЗ.



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