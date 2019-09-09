Небольшая выставка, организованная группой энтузиастов и историком Игорем Мельником на тему судоходства на территории Одесской области, расположилась на площадке "Огни маяка" в парке Шевченко.

Фотокорреспондент Украинской Службы Информации побывал на выставке и запечатлел некоторые экспонаты, которые помогают окунуться в историю судоходства на Юге Украины.

Первым, что бросается в глаза на выставке, является выполненный в масштабе один к одному корабль "Кадм".

Проект реализован по образцу кораблей второго тысячелетия до нашей эры. Несмотря на старинный вид, по словам организаторов выставки, судно способно выйти в море. Впервые оно было спущено на воду в 2016 году.

Однако, большую часть выставки представляют экспонаты более скромных размеров: уменьшенные копии плавательных средств, элементы оснащения кораблей прошлого и различные орудия труда. Также тут можно заметить и воспетую в песнях шаланду, которую долгое время использовали одесские рыбаки.

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