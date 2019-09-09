В парке Шевченко показали корабли, которые раньше ходили в Черном море
|11:01 09.09.2019
|Украина
Небольшая выставка, организованная группой энтузиастов и историком Игорем Мельником на тему судоходства на территории Одесской области, расположилась на площадке "Огни маяка" в парке Шевченко.
Фотокорреспондент Украинской Службы Информации побывал на выставке и запечатлел некоторые экспонаты, которые помогают окунуться в историю судоходства на Юге Украины.
Первым, что бросается в глаза на выставке, является выполненный в масштабе один к одному корабль "Кадм".
Проект реализован по образцу кораблей второго тысячелетия до нашей эры. Несмотря на старинный вид, по словам организаторов выставки, судно способно выйти в море. Впервые оно было спущено на воду в 2016 году.
Однако, большую часть выставки представляют экспонаты более скромных размеров: уменьшенные копии плавательных средств, элементы оснащения кораблей прошлого и различные орудия труда. Также тут можно заметить и воспетую в песнях шаланду, которую долгое время использовали одесские рыбаки.
Как сообщала USIonline.com, во время реставрации Воронцовской колоннады нашли уникальные гравюры и артефакты: увидеть их можно в музее под бельведером.
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