АМПУ просит Одесский горсовет рассмотреть вопрос землеотвода для альтернативного въезда в порт

10:21 09.09.2019   Украина

ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) инициирует рассмотрение на ближайшей сессии Одесского городского совета предоставление землеотвода для альтернативного въезда в порт.

Как сообщила пресс-служба АМПУ, соответствующее решение принято в пятницу по итогам очередного заседания рабочей группы по разработке проекта альтернативного въезда в Одесский порт, созданной по инициативе АМПУ при Одесском горсовете, передают Порты Украины.

Параллельно с этим для скорейшего решения проблемы беспрепятственного въезда автотранспорта в порт, АМПУ инициирует заключение договора сервитута с ООО «Евротерминал».

«На протяжении последних двух месяцев в рамках рабочей группы мы детально проанализировали различные проекты строительства альтернативной дороги, учли все требования специалистов городского совета. Сейчас необходимо сделать следующий шаг – принять решение о выделении земельных участков для начала работы над проектной документацией. Поэтому на ближайшей сессии, 18 сентября, мы инициируем рассмотрение этого вопроса депутатами. Надеюсь, что они примут положительное решение, ведь от этого зависят условия жизни горожан и работа тысяч предприятий по всей Украине, переваливающих свои грузы через Одесский порт»,— отметил начальник администрации Одесского порта Игорь Ткачук.

Параллельно с подготовкой проекта новой дороги АМПУ предпринимает шаги, направленные на решение существующей проблемы со въездом в порт на время, необходимое для строительства. Специалисты Администрации разработали и в ближайшее время направят в ООО «Евротерминал» проект договора сервитута. Документ предусматривает предоставление беспрепятственного въезда (выезда) (проезда по территории «Евротерминала») автотранспорта, следующего в (из) Одесский порт.

В июле 2019 года ГП «АМПУ» и Одесский горсовет приняли решение создать рабочую группу, которая займется реализацией проекта строительства альтернативной автодороги в Одесский порт.

Сейчас действует только один путь проезда грузового автотранспорта в Одесский порт, который контролирует ООО «Евротерминал». Компания, помимо прочего, предоставляет платные услуги проезда грузового автотранспорта на территорию порта. Президент Украины Владимир Зеленский счел эту ситуацию недопустимой. Городской голдова Одессы Геннадий Труханов пообещал приложить усилия для решения вопроса.

В апреле 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал Одесский горсовет обеспечить возможность дополнительного проезда автотранспорта на территорию Одесского порта в обход территории ООО «Евротерминал». Ранее АМКУ оштрафовал ООО «Евротерминал» за злоупотребление монопольным положением на 5,36 млн грн. После уплаты штрафа компания установила новую тарификацию на услуги проезда грузового автотранспорта и отменила ранее действовавшие скидки.

«Евротерминал» является инвестором строительства на территории Одессы Сухого порта — мультимодального логистического комплекса, включающего в себя демпферную контейнерную площадку Одесского морского порта и логистический центр.



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