Служба безопасности Украины блокировала в Киеве деятельность группы лиц, которые специализировались на сбыте фальшивых евро.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в состав группы входило трое украинцев и граждане Казахстана, передает УкрРудПром.

“В ходе расследования установлено, что злоумышленники с начала 2018 года наладили поставки поддельной валюты из Турции морским и воздушным путями. В Украине злоумышленники подыскивали граждан, которые соглашались за процент реализовать подделки в пунктах обмена, которые не имеют детекторов для проверки валют”, — сказано в сообщении.

По информации спецслужбы, дельцы ввозили в Украину и ежемесячно реализовывали более 50 тысяч фальшивых купюр разного номинала.

Правоохранители задержали злоумышленников в Соломенском районе Киева после того, как на автомобильной заправочной станции один из участников группы пытался обменять 25 тысяч поддельных евро на гривни по заниженному курсу.

“При проведении неотложных следственных действий по месту жительства участников группы в арендованной квартире в Шевченковском районе столицы было изъято еще 21 тысяч поддельной евровалюты”, — сообщают в СБУ.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) четырем фигурантам дела объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.