СБУ обнаружила канал поставок фальшивых евро из Турции в Украину

10:01 09.09.2019   Украина

Служба безопасности Украины блокировала в Киеве деятельность группы лиц, которые специализировались на сбыте фальшивых евро.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в состав группы входило трое украинцев и граждане Казахстана, передает УкрРудПром.

“В ходе расследования установлено, что злоумышленники с начала 2018 года наладили поставки поддельной валюты из Турции морским и воздушным путями. В Украине злоумышленники подыскивали граждан, которые соглашались за процент реализовать подделки в пунктах обмена, которые не имеют детекторов для проверки валют”, — сказано в сообщении.

По информации спецслужбы, дельцы ввозили в Украину и ежемесячно реализовывали более 50 тысяч фальшивых купюр разного номинала.

Правоохранители задержали злоумышленников в Соломенском районе Киева после того, как на автомобильной заправочной станции один из участников группы пытался обменять 25 тысяч поддельных евро на гривни по заниженному курсу.

“При проведении неотложных следственных действий по месту жительства участников группы в арендованной квартире в Шевченковском районе столицы было изъято еще 21 тысяч поддельной евровалюты”, — сообщают в СБУ.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) четырем фигурантам дела объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.



Ще на цю тему:

19:21 16.08.2019
Обшук в Одеській облраді: ДБР з’ясовує, скільки вкрали в Ізмаїльського району
20:28 02.08.2019
СБУ викрила розкрадання коштів, призначених для реконструкції каналу "Тилігульський лиман-Чорне море"
15:06 18.07.2019
Вскоре начнется пятый раунд оценки ГРЕКО относительно Украины
10:37 14.11.2018
В "Чорноморському пароплавстві" виявили схему розкрадання десятків мільйонів доларів
10:24 06.11.2018
«Мы знаем всё»: Активисты назвали причину смерти Гандзюк и назвали фамилии виновных
14:30 18.10.2018
Суд отменил арест средств, изъятых по делу о "вышках Бойко"
14:15 12.10.2018
Британия открыла охоту на необъяснимо богатых иностранцев
17:30 03.10.2018
Мэру Одессы и его соратникам вручили обвинительный акт
19:19 31.07.2018
Бывший инженер Черноморнефтегаза пошла на соглашение со следствием и получила условный срок
19:47 12.06.2018
Суд разрешил мэру Одессы Труханову выезжать за границу
18:59 01.06.2018
САП и НАБУ завершили расследование по делу мэра Одессы Труханова
22:42 10.05.2018
Интерпол объявил в розыск экс-гендиректора Одесского НПЗ
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
Всі новини країни
Армения Армения
13:41 09.09.2019
В Ереване стартовала 3-я сессия 7-го созыва Национального Собрания Армения
20:40 06.09.2019
ЮВО: В Армении российские разведчики учились форсировать горные реки
18:50 06.09.2019
МИД: Ереван готов к налаживанию отношений с Анкарой
18:41 05.09.2019
Армения может заблокировать получение Азербайджаном статуса в ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
09:51 05.09.2019
На грецькому острові мігранти влаштували бійку, поліція застосувала сльозогінний газ
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:41 09.09.2019
Оппозиционер Квициния будет оспаривать итоги выборов президента Абхазии
09:41 09.09.2019
Ексглава МВС став прем’єром Грузії попри протести
16:40 06.09.2019
Китайская компания построит тоннель в Грузии на международном коридоре "Север-Юг"
16:10 06.09.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели ряд учений
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 09.09.2019
Президент Молдови заявив про можливе зниження ціни на російський газ
20:20 06.09.2019
Голова МЗС Молдови у понеділок відвідає Україну
13:00 06.09.2019
ЄС нагадав Молдові про необхідність прискорення реформ
17:41 05.09.2019
Столтенберг — Додону: НАТО поважає нейтралітет Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
11:41 09.09.2019
Жан-Ив Ле Дриан: "О снятии санкций с России пока говорить рано"
08:45 09.09.2019
Росія повинна негайно звільнити всіх інших українців, - Держдеп
19:30 06.09.2019
Три підводні човни вийшли з ладу у Сирії через старі радянські акумулятори
17:30 06.09.2019
В Анапе запустят производство микроспутников для вооруженных сил РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
Всі новини країни
Турция Турция
10:41 09.09.2019
Ердоган звинуватив Вашингтон у сприянні терористичним організаціям у Сирії
08:41 09.09.2019
Туреччина і США провели перше спільне патрулювання у Сирії
16:00 06.09.2019
В Турции успешно испытали отечественную крылатую ракету
12:00 06.09.2019
Российский военный крейсер провел ряд учений в Средиземном море / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
14:41 09.09.2019
Переговори щодо газу між ЄС, Україною і Росією заплановані на 19 вересня — ЗМІ
14:21 09.09.2019
Молдова приєдналася до країн, які не визнають "вибори" в окупованому Криму
14:01 09.09.2019
Чубаров пояснив вкрай низьку явку на "вибори" в окупованому Криму
13:21 09.09.2019
Організатору та його заступниці повідомили про підозру за незаконні вибори в Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд