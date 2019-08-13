Перші результати місцевих виборів у Росії та в анексованому Криму: більшість має «Єдина Росія»
|09:51 09.09.2019
|Крым
На російських виборах до парламентів Криму і Севастополя лідирує правляча партія Росії «Єдина Росія».
Про це повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на Центральну виборчу комісію Росії та місцеві виборчі комісії, передає Радіо Свобода.
Партія «Єдина Росія» на виборах у Криму наирає 43,77% голосів псля обробки перших 1,08% протоколів. Далі йдуть партії ЛДПР – 21,66%, КПРФ – 9,8%, «Справедлива Росія» – 7,17%, «Комуністи Росії» – 5,18%, Партія пенсіонерів – 3,54%, партія «Батьківщина» – 2,29%, «Патріоти Росії» – 0,86%.
Як повідомляє видання «Інтерфакс» зі слів голови виборчої комісії Севастополя Сергія Даниленка, після підрахунку 5,43% голосів «Єдина Росія» тримає першість із результатом 37,63%.
У Севастополі фіксували низьку явку виборців. Як повідомляв проєкт Радоі Свобода Крим.Реалії, станом на 18 годину вечора міська виборча комісія заявляла про явку в 25%.
Загалом явка на російських «виборах до парламенту Криму» на 18 вечора склала 28,03%, що на 17% нижче, ніж восени 2014 року.
8 вересня МЗС України закликало міжнародних партнерів дати принципову оцінку організації і проведенню Росією так званих «місцевих виборів» в тимчасово окупованому Криму
Раніше у пресслужбі Представництва Європейського Союзу в Україні на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії відповіли, що Європейський союз не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.
8 вересня на території анексованого Росією півострова пройшло «голосування» до російського парламенту Криму і в місцеві органи влади.
Прокуратура Автономної Республіки Крим закликала жителів півострова не брати участь у цих «виборах».
Офіційний Київ та країни Заходу неодноразово заявляли, що не визнають законності проведення Росією будь-яких виборів в анексованому Криму.
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