Більшість жителів тимчасово окупованого Криму дружно бойкотували незаконні вибори місцевих депутатів, проведених російськими окупантами.

Про це пише на своїй сторінці у Фейсбук голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає ZIK.

За його словами, Кремль доклав усіх зусиль укупі з колосальними фінансовими витратами, щоб явка виборців на «виборах», проведених сьогодні окупаційною владою в українському Криму, виглядала відносно високою в порівнянні з російськими регіонами.

Однак більшість жителів тимчасово окупованого Криму дружно бойкотували незаконні вибори місцевих депутатів, проведених російськими окупантами.

Чубаров наголошує, що до демонстративного бойкоту «виборів» з боку переважної більшості кримських татар і етнічних українців до виборчих дільниць не прийшли також багато хто з тих, хто ще 5 років тому розмахував російським триколором на кримських площах.

Голова Меджлісу кримськотатарського народутакож додає, що панічний настрій членів «виборчкому Республіки Крим» характеризує і його сайт, який завис на показниках до 18.00. На цей час результат з Криму склав 28,28%.

«Затримка на сайті вже на 2 години остаточних даних про явку виборців до закриття дільниць (я закінчую писати ці терміни в 22.00) пояснюється місцевими активістами поспішними діями окупантів по внесенню цифр, що повинні прикрити оглушливе падіння кількості прихильників Москви на окупованій нею української території, а також врятувати місцевих колаборантів від неминучого покарання», – пише він.

Раніше повідомлялося, що у центрі Москви в день муніципальних виборів поліція затримала 15 людей у футболках з написами «Волю політв’язням».

Серед них – правозахисниця Вікторія Івлєва, координаторка проєкту «Об’єднані демократи» Тетяна Усманова, учасниця проєкту Pussy Riot Марія Альохіна та начальник передвиборчого штабу студента Вищої школи економіки Єгора Жукова Євген Овчаров.