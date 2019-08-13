Міністерство закордонних справ Польщі вважає незаконним організування владою Росії на території Криму "виборів" до так званих "місцевих органів влади".

Про це повідомляє Офіс Прес-секретаря МЗС Польщі, інформує УНН.

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща вважає незаконним організування владою Російської Федерації 8 вересня ц.р. на території Автономної Республіки Крим в Україні виборів до т.зв. місцевих органів влади, в тому числі до так званих Державної Ради „Кримської Республіки”, Законодавчих зборів міста Севастополя і Ради міста Севастополя", - йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що "Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", - та нагадали, що "Анексія Криму, частини території України, у березні 2014 р. з боку Російської Федерації була грубим порушенням міжнародного права, про що наголошувалося в резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 68/262 від 27 березня 2014 р. В цьому контексті дії, які вчиняє російська влада в окупованому Криму, Польща вважає нелегальними, а результати будь-яких „виборів” - недійсними".

У МЗС звернули увагу на постійне погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму, "обмеження свободи зібрань і віросповідання, регулярні випадки безправних затримань людей, що особливим чином стосується Кримських татарів".

"Закликаємо до міжнародної солідарності у спротиві щодо таких дій, які Російська Федерація провадить на анексованому Кримському півострові", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо, у Росії сьогодні проходить єдиний день голосування — виборні кампанії різного рівня, в тому числі в окупованому Криму. У свою чергу, українська прокуратура закликала не брати участь у “виборах” в окупованому Криму.