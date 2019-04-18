В анексованому Криму за день через шторм загинули шестеро людей
|07:57 09.09.2019
|Крым
У Криму до 6 осіб зросла кількість загиблих сьогодні через шторм.
Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії із посиланням на окупаційне управління МНС Росії в Криму, передає УНН.
За даними російського відомства, надзвичайні події сталися на півдні півострова, у Великій Ялті.
За повідомленням, у Відрадному одна людина загинула, його дістали з води. Ще двоє загинули, їх не можуть поки отримати через сильний шторм.
У районі замку “Ластівчине гніздо” загинули дві людини, поки їх не можуть дістати.
В районі Масандри чоловік, що катався на дошці, загинув, наразі його ще не дістали з води.
Раніше повідомлялося, що в неділю, 8 вересня, на ПБК п’ятибальний шторм забрав життя чотирьох людей.
Нагадаємо, МЗС закликало посилити міжнародний тиск на Росію через “вибори” в окупованому Криму.
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