У Криму до 6 осіб зросла кількість загиблих сьогодні через шторм.

Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії із посиланням на окупаційне управління МНС Росії в Криму, передає УНН.

За даними російського відомства, надзвичайні події сталися на півдні півострова, у Великій Ялті.

За повідомленням, у Відрадному одна людина загинула, його дістали з води. Ще двоє загинули, їх не можуть поки отримати через сильний шторм.

У районі замку “Ластівчине гніздо” загинули дві людини, поки їх не можуть дістати.

В районі Масандри чоловік, що катався на дошці, загинув, наразі його ще не дістали з води.

Раніше повідомлялося, що в неділю, 8 вересня, на ПБК п’ятибальний шторм забрав життя чотирьох людей.

Нагадаємо, МЗС закликало посилити міжнародний тиск на Росію через “вибори” в окупованому Криму.