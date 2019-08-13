ЄС не визнає проведення російських “виборів” в анексованому Криму
|09:25 09.09.2019
|Крым
Представництво Європейського союзу в Україні повідомило, що ЄС не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.
Про це йдеться у відповіді на запит проекту Радіо свобода Крим.Реалії, передає УНН.
“Європейський союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Тому ми не визнаємо проведення місцевих виборів Росією на Кримському півострові, а також місцевих або національних представників, обраних на території, яка є українською”, — сказали в пресслужбі представництва.
Нагадаємо, у Росії 8 вересня проходив єдиний день голосування — виборні кампанії різного рівня, в тому числі в окупованому Криму. У свою чергу, українська прокуратура закликала не брати участь у “виборах” в окупованому Криму. Ці, так звані, “вибори”, не визнають, зокрема, у Грузії, Латвії, Литві, Польщі, Естонії, та, звичайно, Україні.
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