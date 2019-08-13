Естонія також не визнала "виборів" окупантів в Криму
|09:15 09.09.2019
|Крым
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу виклав позицію його країни щодо "виборів" в анексованому Криму.
Відповідну заяву глава естонської дипломатії оприлюднив у своєму мікроблозі в Twitter, передає Укрінформ.
“Естонія не визнає сьогоднішніх (8 вересня – ред.) виборів, проведених у Криму і Севастополі, незаконно анексованих Росією", - сказав Рейнсалу.
Разом з тим, він підтвердив рішучу підтримку Естонією суверенітету і територіальної цілісності України.
Нагадаємо: в Росії 8 вересня відбувся єдиний день голосування - виборчі кампанії різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.
МЗС України, Грузії, Латвії, Литви, Польщі засудили проведення окупаційною владою виборів в анексованому Криму, назвавши їх нелегітимними.
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