Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу виклав позицію його країни щодо "виборів" в анексованому Криму.

Відповідну заяву глава естонської дипломатії оприлюднив у своєму мікроблозі в Twitter, передає Укрінформ.

“Естонія не визнає сьогоднішніх (8 вересня – ред.) виборів, проведених у Криму і Севастополі, незаконно анексованих Росією", - сказав Рейнсалу.

Разом з тим, він підтвердив рішучу підтримку Естонією суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо: в Росії 8 вересня відбувся єдиний день голосування - виборчі кампанії різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.

МЗС України, Грузії, Латвії, Литви, Польщі засудили проведення окупаційною владою виборів в анексованому Криму, назвавши їх нелегітимними.