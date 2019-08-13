Президент Молдови заявив про можливе зниження ціни на російський газ
|09:45 09.09.2019
|Молдова
У 2019 році тарифи на російський газ для Молдови не зміняться, а з 1 січня 2020 року можливе їх зниження.
Про це на своїй сторінці в Facebook зазначив президент Молдови Ігор Додон за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.
"Домовилися з Путіним: цього року підвищення тарифів на газ не буде, а в наступному можливе зниження. Принципово домовилися та узгодили подальші кроки щодо співпраці в газовій галузі, що дозволяє вже на даному етапі оголосити про те, що тарифи для кінцевих споживачів не виростуть", - зазначив Додон.
На скільки саме може здешевшати російський газ для Молдови, поки невідомо.
Після чергового підвищення цін на російський газ для Молдови у березні нинішнього року після чергових парламентських виборів вартість газу становить близько 280 доларів за тисячу кубометрів газу.
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