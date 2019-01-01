Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерріш привітав обмін утримуваними між Києвом і Москвою і висловив надію на подальше врегулювання війни на Донбасі.

Про це йдеться в заяві представника Гутерріша Стефана Дуджарріка, передає РБК Украина.

За його словами, Гутерріш сподівається, що обмін "може послужити позитивним кроком до зміцнення загальної впевненості і посилення сталого і конструктивного діалогу на всіх рівнях з розрахунком на торування шляху до остаточного врегулювання конфлікту" на Донбасі.

Крім того, Гутерріш закликав всі причетні сторони "до подальших дій у тому ж дусі, щоб забезпечити тривалий імпульс зусиллям, які докладає "нормандська четвірка".

Нагадаємо, що Сединенные Штати вітають повідомлення про звільнення 35 українців, які утримуються Росією, в обмін на 35 ув'язнених, переданих Україною.

Як наголошується в заяві, США послідовно закликали звільнити 24 українських моряків, затриманих Росією після нападу в листопаді 2018 року на українські судна в Чорному морі біля Керченської протоки, а також на Олега Сенцова і інших політичних ув'язнених.