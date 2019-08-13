Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш закликає Росію припинити порушення прав людини в Криму, а Україну - спростити процедуру відвідування півострова.

Про це йдеться в доповіді Гутерреша, передають Українські Новини.



"Я настійно закликаю уряд Російської Федерації виконувати свої зобов'язання з міжнародного права щодо прав людини в Криму і дотримуватися зобов'язань, які до нього застосовуються згідно з міжнародним гуманітарним правом", - сказано в ньому.



Згідно з доповіддю ООН не змогла домовитися про доступ до Криму для моніторингу Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).



Гутерреш закликає Україну та Росію вжити усіх зусиль для забезпечення безперешкодного доступу УВКПЛ та інших відповідних установ ООН та інших суб'єктів у Крим для виконання резолюцій Генеральної асамблеї.



Дипломат закликає забезпечити свободу пересування між Кримом та іншими частинами України, розслідувати всі твердження про жорстоке поводження, катування і насильницькі зникнення, а також забезпечити право на свободу вираження поглядів, мирних зібрань, асоціацій, думки, совісті без якої-небудь дискримінації.



Росію закликають поважати право на мирні зібрання і зняти обмеження щодо кримськотатарської громади, включаючи Меджліс, а також забезпечити доступну освіту українською мовою.



У доповіді йдеться і про припинення призову кримчан в Збройні сили Росії, відновлення прав власності колишніх власників, які втратили права в результаті конфіскацій, і припинення передачі затриманих за межі окупованої території, також забезпечити повернення перевезених раніше в Крим.



Україну закликають сприяти журналістам, правозахисникам, міжнародним місіям і кримчанам у вільному відвідуванні Криму.



"Конкретні рекомендації включають, але не обмежуються ними, сприяння свободі пересування між Кримом та іншими частинами України та припинення політики, що обмежує доступ іноземних журналістів, правозахисників, міжнародних місій з моніторингу прав людини, неурядових організацій з прав людини та інших представників громадянського суспільства в Крим", - підкреслюється в доповіді.



Українській владі варто розглянути можливість спрощення доступу нинішніх і колишніх жителів Криму до всіх держпослуг, що надаються в інших частинах України, включаючи банківські, посвідчення особи, процедури соціального забезпечення та реєстрації актів громадянського стану, а також підтримку діалогу між омбудсманами України і Росії, сприяти добровільному переведенні українських затриманих з Криму і РФ до місця утримання під вартою на території України за межами півострова.



Як повідомлялося раніше, 7 вересня Президент Володимир Зеленський після обміну між Україною і Росією полоненими у форматі 35 на 35 заявив, що другий етап обміну передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.