Центральна виборча комісія Росії заявляє про 23,27% явки на російських «виборах до парламенту Криму» станом на 15 годину дня 8 вересня, що на 11% менше за показник у вересні 2014 року .

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода на основі даних ЦВК Росії.

За даними російської ЦВК, найбільше людей проголосували в Нижньогірському районі – 33,37%, Судаку – 29,14% та Євпаторії – 28,19%. Найнижча явна в Сімферопольському районі – 14,76%, Совєтському районі –16,04% та Сакському районі – 20,28%.

14 вересня 2014 року, коли в Криму відбувалися перші російські «вибори до парламенту» після анексії, явка на 15 годину становила 35,13 відсотків.

Зокрема в Севастополі зафіксували проміжну явку на рівні близько 10%.

8 вересня на території анексованого Росією півострова проходить «голосування» до російського парламенту Криму і в місцеві органи влади.

Прокуратура Автономної Республіки Крим закликала жителів півострова не брати участь в цих «виборах».

Офіційний Київ та країни Заходу неодноразово заявляли, що не визнають законності проведення Росією будь-яких виборів в анексованому Криму.