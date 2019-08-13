Украина усиливает телесигнал на Донбасс и Крым
|08:51 09.09.2019
|Крым
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и Мининформационной политики разработал план по установлению дополнительных передатчиков аналогового телевидения на границе с аннексированным РФ Крымом и оккупированным Донбассом.
"Национальный совет совместно с Министерством информационной политики Украины подготовили План действий-2020 по развитию аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. План действий предусматривает установление дополнительных передатчиков аналогового телевидения в Чаплинке и Чонгаре Херсонской области, в Попаснянском районе Луганской и в Горняке Донецкой областей", - написал в Facebook член Нацсовета Сергей Костинский, передает Главред.
Общественное телевидение намерено охватить сигналом стратегически важные регионы страны. Ряд населенных пунктов уже имеет возможность смотреть украинское телевидение в хорошем качестве. В частности, UA: Перший смотрят в Чаплинке и Горняке, на Чонгаре, а также в Попаснянском районе, где в 2020 году планируется строительство новой телевышки.
Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу ZIK внеплановую выездную проверку.
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