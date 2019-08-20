Звільнення кримськотатарських активістів з російського ув'язнення стане другим етапом українсько-російського обміну сказав президент України Володимир Зеленський .

"Я думаю, це буде другий етап. Тепер ми працюватимемо над другим етапом. Ми повернемо всіх наших людей звідти. Звільнимо, тому що багато наших людей в Криму", - сказав президент, відповідаючи на запитання кореспондента "Крим.Реалії" (проект "Радіо Свобода") про перспективи звільнення кримських татар із російських в'язниць, передає Інтерфакс-Україна.

Зеленський розраховує, що це станеться якомога швидше. "Ми не говоримо ні про рік, і ні про два, і ні про три. Ми хочемо це робити дуже швидко. Ми мріємо про це і працюємо", – зазначив він.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту "Бориспіль".

У списку звільнених українців був кримськотатарський активіст Едем Бекіров.