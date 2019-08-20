Зеленський хоче "дуже швидко" повернути з російського ув'язнення кримських татар
|08:01 09.09.2019
|Крым
Звільнення кримськотатарських активістів з російського ув'язнення стане другим етапом українсько-російського обміну сказав президент України Володимир Зеленський.
"Я думаю, це буде другий етап. Тепер ми працюватимемо над другим етапом. Ми повернемо всіх наших людей звідти. Звільнимо, тому що багато наших людей в Криму", - сказав президент, відповідаючи на запитання кореспондента "Крим.Реалії" (проект "Радіо Свобода") про перспективи звільнення кримських татар із російських в'язниць, передає Інтерфакс-Україна.
Зеленський розраховує, що це станеться якомога швидше. "Ми не говоримо ні про рік, і ні про два, і ні про три. Ми хочемо це робити дуже швидко. Ми мріємо про це і працюємо", – зазначив він.
7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту "Бориспіль".
У списку звільнених українців був кримськотатарський активіст Едем Бекіров.
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