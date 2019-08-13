Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент привітав звільнених напередодні з російського ув'язнення громадян України.

Про це повідомляє УНН із посиланням на "Крим.Реалії".

"Владика Климент вчора (7 вересня – ред.) сконтактував зі своїм підзахисним Володимиром Балухом і привітав його зі звільненням із "Мордора". Також розмовляв із мамою Володимира Балуха і подякував правозахисниці Ользі Скрипник. Крім цього, духовний лідер українців у Криму подзвонив Олегу Сенцову, Євгену Панову, Павлу Грибу, Едему Бекірову, привітавши їх зі свободою", – сказав кримський активіст Андрій Щекун.

Нагадаємо, 7 вересня в аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які містилися в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.