Лікар "Феофанії" розповів про стан здоров’я звільнених в’язнів
|08:25 09.09.2019
|Крым
Звільнені з російського ув'язнення українці продовжуватимуть лікування у "Феофанії".
Про це повідомляє 5 канал, передає Укрінформ.
"Всі пацієнти, навіть ті, які на даний момент не хочуть проходити лікування, а хочуть побути з родичами, всі вони погоджуються на те, що вони в найближчий період будуть обстежуватися і лікуватися. Найближчий період — це понеділок", - зазначив лікар Андрій Строкань.
За словами лікаря, кожний з колишніх ув'язнених потребує індивідуального лікування, спокою. Діагнози всім уже поставили.
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