Звільнені з російського ув'язнення українці продовжуватимуть лікування у "Феофанії".

Про це повідомляє 5 канал, передає Укрінформ.

"Всі пацієнти, навіть ті, які на даний момент не хочуть проходити лікування, а хочуть побути з родичами, всі вони погоджуються на те, що вони в найближчий період будуть обстежуватися і лікуватися. Найближчий період — це понеділок", - зазначив лікар Андрій Строкань.

За словами лікаря, кожний з колишніх ув'язнених потребує індивідуального лікування, спокою. Діагнози всім уже поставили.