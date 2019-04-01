Денісова про ідею Москалькової щодо кримінальних переслідувань: офіційного звернення немає
|08:21 09.09.2019
|Украина
Розглядати питання паритетного припинення кримінальних переслідувань будуть тоді, коли надійде офіційне звернення від російського Омбудсмена Тетяни Москалькової.
Так відреагувала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на заяву Москалькової щодо припинення кримінального переслідування полонених, яких обміняли, передає УНН із посиланням на BBC News Україна.
"Я, як і ви, прочитала про це в новинах. Якщо вона звернеться офіційно і буде це пропонувати, то ми будемо це питання розглядати. Потрібне звернення, адже так можна говорити будь про що. Сьогодні немає ніяких пропозицій", - прокоментувала Денісова.
Раніше Москалькова запропонувала укласти угоду між Росією і Україною, яка дозволило би "на паритетних засадах" припиняти щодо громадян обох країн кримінальне переслідування.
Ще на цю тему:
В МЗС РФ змінять людину, яка «відповідала» за Україну
Украина выходит из налоговых соглашений СНГ
В Інституті законодавства ВР України було обговорено впровадження стандартів міжнародного морського права
Крокодила уговаривать стать вегетарианцем бесполезно - капитан 1-го ранга ВМС США о переговорах с Путиным
Україна вийшла з трьох економічних угод, укладених у рамках СНД
Закон о прекращении действия договора о дружбе Украины с РФ вступит в силу с 12 декабря
Верховная Рада разорвала "дружбу" Украины с Россией
Намерения Великобритании нарастить военное присутствие на Украине противоречит минским договорённостям считает МИД РФ