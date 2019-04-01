Розглядати питання паритетного припинення кримінальних переслідувань будуть тоді, коли надійде офіційне звернення від російського Омбудсмена Тетяни Москалькової.

Так відреагувала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на заяву Москалькової щодо припинення кримінального переслідування полонених, яких обміняли, передає УНН із посиланням на BBC News Україна.

"Я, як і ви, прочитала про це в новинах. Якщо вона звернеться офіційно і буде це пропонувати, то ми будемо це питання розглядати. Потрібне звернення, адже так можна говорити будь про що. Сьогодні немає ніяких пропозицій", - прокоментувала Денісова.

Раніше Москалькова запропонувала укласти угоду між Росією і Україною, яка дозволило би "на паритетних засадах" припиняти щодо громадян обох країн кримінальне переслідування.