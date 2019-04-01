Денісова про ідею Москалькової щодо кримінальних переслідувань: офіційного звернення немає

08:21 09.09.2019   Украина

Розглядати питання паритетного припинення кримінальних переслідувань будуть тоді, коли надійде офіційне звернення від російського Омбудсмена Тетяни Москалькової.

Так відреагувала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на заяву Москалькової щодо припинення кримінального переслідування полонених, яких обміняли, передає УНН із посиланням на BBC News Україна.

"Я, як і ви, прочитала про це в новинах. Якщо вона звернеться офіційно і буде це пропонувати, то ми будемо це питання розглядати. Потрібне звернення, адже так можна говорити будь про що. Сьогодні немає ніяких пропозицій", - прокоментувала Денісова.

Раніше Москалькова запропонувала укласти угоду між Росією і Україною, яка дозволило би "на паритетних засадах" припиняти щодо громадян обох країн кримінальне переслідування.



Ще на цю тему:

12:25 02.07.2019
В МЗС РФ змінять людину, яка «відповідала» за Україну
10:40 30.05.2019
Украина выходит из налоговых соглашений СНГ
17:31 14.05.2019
В Інституті законодавства ВР України було обговорено впровадження стандартів міжнародного морського права
09:21 01.04.2019
Документ який передбачав "повагу до територіальної целостноті" втратив чинність
19:01 15.02.2019
Крокодила уговаривать стать вегетарианцем бесполезно - капитан 1-го ранга ВМС США о переговорах с Путиным
14:55 23.01.2019
Україна вийшла з трьох економічних угод, укладених у рамках СНД
11:55 11.12.2018
Закон о прекращении действия договора о дружбе Украины с РФ вступит в силу с 12 декабря
14:39 06.12.2018
Верховная Рада разорвала "дружбу" Украины с Россией
15:20 05.12.2018
В Верховную Раду внесли законопроект о прекращении двусторонних договоров с РФ
12:55 03.12.2018
Порошенко внес в ВР законопроект о расторжении договор о дружбе с Россией
07:27 22.11.2018
Намерения Великобритании нарастить военное присутствие на Украине противоречит минским договорённостям считает МИД РФ
13:50 30.10.2018
В Кремле не обсуждается вопрос об изменении договора с Украиной по Азовскому морю
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
Всі новини країни
Армения Армения
13:41 09.09.2019
В Ереване стартовала 3-я сессия 7-го созыва Национального Собрания Армения
20:40 06.09.2019
ЮВО: В Армении российские разведчики учились форсировать горные реки
18:50 06.09.2019
МИД: Ереван готов к налаживанию отношений с Анкарой
18:41 05.09.2019
Армения может заблокировать получение Азербайджаном статуса в ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
09:51 05.09.2019
На грецькому острові мігранти влаштували бійку, поліція застосувала сльозогінний газ
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:41 09.09.2019
Оппозиционер Квициния будет оспаривать итоги выборов президента Абхазии
09:41 09.09.2019
Ексглава МВС став прем’єром Грузії попри протести
16:40 06.09.2019
Китайская компания построит тоннель в Грузии на международном коридоре "Север-Юг"
16:10 06.09.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели ряд учений
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 09.09.2019
Президент Молдови заявив про можливе зниження ціни на російський газ
20:20 06.09.2019
Голова МЗС Молдови у понеділок відвідає Україну
13:00 06.09.2019
ЄС нагадав Молдові про необхідність прискорення реформ
17:41 05.09.2019
Столтенберг — Додону: НАТО поважає нейтралітет Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
11:41 09.09.2019
Жан-Ив Ле Дриан: "О снятии санкций с России пока говорить рано"
08:45 09.09.2019
Росія повинна негайно звільнити всіх інших українців, - Держдеп
19:30 06.09.2019
Три підводні човни вийшли з ладу у Сирії через старі радянські акумулятори
17:30 06.09.2019
В Анапе запустят производство микроспутников для вооруженных сил РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
Всі новини країни
Турция Турция
10:41 09.09.2019
Ердоган звинуватив Вашингтон у сприянні терористичним організаціям у Сирії
08:41 09.09.2019
Туреччина і США провели перше спільне патрулювання у Сирії
16:00 06.09.2019
В Турции успешно испытали отечественную крылатую ракету
12:00 06.09.2019
Российский военный крейсер провел ряд учений в Средиземном море / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
14:41 09.09.2019
Переговори щодо газу між ЄС, Україною і Росією заплановані на 19 вересня — ЗМІ
14:21 09.09.2019
Молдова приєдналася до країн, які не визнають "вибори" в окупованому Криму
14:01 09.09.2019
Чубаров пояснив вкрай низьку явку на "вибори" в окупованому Криму
13:21 09.09.2019
Організатору та його заступниці повідомили про підозру за незаконні вибори в Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд