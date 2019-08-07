Підрозділи ЗС Туреччини та США провели перше спільне патрулювання в зоні безпеки на півночі Сирії.

Про це інформує Міністерство національної оборони Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до встановленого графіка, перше спільне наземне патрулювання за участю військовослужбовців збройних сил Туреччини та США, наземних транспортних засобів, вертольотів та БПЛА розпочалося сьогодні о 09:17 на півдні Акчакале (район турецької провінції Шанлиурфа на кордоні з Сирією – ред.) на сирійській стороні, а закінчилося о 12:51, як було заплановано", - вказано у заяві.

Міноборони також повідомляє, що створення безпечної зони триває відповідно до домовленостей, досягнутих з делегацією США 5-7 серпня поточного року, так само як і триватимуть спільні патрулювання.

"Спільні патрулювання з повітря та суші триватимуть у найближчі дні з метою нагляду за діяльністю, пов’язаною зі створенням зони безпеки", - додали у повідомленні.

Як відомо, кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав критичну оцінку процесу створення зони безпеки на півночі Сирії. Він заявив, що наразі зони безпеки в Сирії не існує, що це лише назва, за якою нічого не стоїть.