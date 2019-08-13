РФ блокує тематику Криму в будь-яких діалогах про звільнення політв'язнів — Чубаров
|08:15 09.09.2019
|Крым
Російська Федерація блокує тематику Криму в будь-яких діалогах про звільнення політв'язнів.
Таку думку висловив голова кримськотатарського Меджлісу Рефат Чубаров у Facebook, передає Укрінформ.
"Знаєте, що зараз відбувається? При будь-яких формах діалогу, при будь-яких намірах обговорювати питання визволення українських політв'язнів Росія дуже різко відсікає все те, що пов'язано з Кримом. Вона відсікає і каже, що вона не хоче і не буде обговорювати питання людей, які живуть на "її", як каже Росія, території і яких вона судила за своїми законами", - зазначив він.
Чубаров також наголосив, що питання Криму та кримськотатарського народу потрібно постійно порушувати у публічному просторі, адже "Крим також є нашою територією, а люди, які живуть на тимчасово окупованій кримській землі, є нашими громадянами".
Як повідомлялося раніше, у суботу, 7 вересня, між Україною та РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35.
До України повернулися 11 незаконно засуджених у РФ співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.
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