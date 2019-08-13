МЗС Литви й Латвії заявили про невизнання "виборів" в окупованому Криму
|08:11 09.09.2019
|Крым
Міністри закордонних справ Литви і Латвії Лінас Лінкявічюс і Едгарс Рінкевич заявили, що Литва і Латвія не визнають результати так званих місцевих виборів в окупованих Росією Криму та Севастополі.
Відповідні заяви Лінас Лінкявічюс і Едгарс Рінкевич зробили на своїх сторінках у Twitter, передає Укрінформ.
"Литва не визнає сьогоднішні "вибори" в Криму і Севастополі, незаконно анексованих Росією. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, засуджуємо російську окупацію Криму та порушення міжнародного права, - заявив Лінас Лінкявічюс.
Глава МЗС Латвії також підтвердив, що Рига не визнає місцевих виборів, які проводяться в незаконно окупованих і анексованих Росією Криму та Севастополі. "Я підтверджую нашу постійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - написав Едгарс Рінкевич.
Раніше сьогодні МЗС України висловив протест у зв'язку з проведенням РФ на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь "місцевих виборів" до незаконних інституцій, утворених російською окупаційною адміністрацією.
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