Міністри закордонних справ Литви і Латвії Лінас Лінкявічюс і Едгарс Рінкевич заявили, що Литва і Латвія не визнають результати так званих місцевих виборів в окупованих Росією Криму та Севастополі .

Відповідні заяви Лінас Лінкявічюс і Едгарс Рінкевич зробили на своїх сторінках у Twitter, передає Укрінформ.

"Литва не визнає сьогоднішні "вибори" в Криму і Севастополі, незаконно анексованих Росією. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, засуджуємо російську окупацію Криму та порушення міжнародного права, - заявив Лінас Лінкявічюс.

Глава МЗС Латвії також підтвердив, що Рига не визнає місцевих виборів, які проводяться в незаконно окупованих і анексованих Росією Криму та Севастополі. "Я підтверджую нашу постійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - написав Едгарс Рінкевич.

Раніше сьогодні МЗС України висловив протест у зв'язку з проведенням РФ на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь "місцевих виборів" до незаконних інституцій, утворених російською окупаційною адміністрацією.