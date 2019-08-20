Звільненого у суботу, 7 вересня, з російського ув'язнення кримського татарина Едема Бекірова в лікарні "Феофанія" оглянули вже п'ятеро фахівців.

Про це 5 каналу повідомила його дружина Гульнара Бекірова, передає Укрінформ.

"Він оптимістично налаштована людина, тому стан от як на людину - добрий. Він радіє, що він на Батьківщині. Сьогодні вже п'ятий лікар прийшов, ми чекаємо на кардіолога. Йому зробили систему, він під системою. Зараз налагоджують його інсулін, роблять схему", - прокоментувала Бекірова.

Вона зазначила, що Едем Бекіров переживає за всіх українців, які залишилися у російських катівнях.

Як повідомлялося раніше, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Бекіров вийшов з літака, на якому прилетіли звільнені українці, на милицях.

Як відомо, 57-річний Едем Бекіров був затриманий 12 грудня 2018 року на в'їзді в Крим і обвинувачений за ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 (зберігання і передача вибухонебезпечних речовин і патронів). 13 грудня Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці, потім цей запобіжний захід неодноразово продовжувався попри те, що він є інвалідом I групи (ампутована нога), хворий на цукровий діабет, а також переніс інфаркт і операцію на серці.

27 серпня 2019 року Центральний районний суд Сімферополя змінив запобіжний захід щодо Едема Бекірова з утримання в СІЗО на зобов'язання про явку в суд. Однак понад тиждень ані рідні, ані захисники не знали, де він перебуває.