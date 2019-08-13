Омбудсмен РФ пропонує укласти угоду між Києвом та Москвою про правове становище громадян

16:21 08.09.2019   Крым

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова пропонує укласти угоду між Росією і Україною, яке дозволило б “на паритетних засадах” припиняти щодо громадян обох країн кримінальне переслідування.

Про це повідомляє російське державне інформаційне агенство ТАСС із посиланням на сайт Омбудсмена РФ, інформує УНН.

“Звісно ж доцільним було б в перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яке в тому числі могло б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах”, — йдеться в заяві російського омбудсмена Москалькової.

Як повідомлялося раніше, 7 вересня відбувся обмін утримуваними між Києвом та Москвою за формулою “35 на 35”.

До України повернулися 24 моряки, журналіст Роман Сущенко, режисер Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Володимир Балух, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров і Микола Сізановіч.

Після цього, з поверненням політв’язнів з Росії Україну привітали у НАТО, ЄС, а в ОБСЄ висловили стурбованість можливим впливом обміну на розслідування MH17.

Зокрема, зовнішньополітичні відомства багатьох країн прокоментували повернення політв’язнів РФ в Україну. Так, у МЗС Латвії заявили, що Росія з самого початку не повинна була брати в заручники громадян України, коли очільник МЗС Литви взагалі заявив, що засмучений через видачу Володимира Цемаха до РФ.

У свою чергу, у Франції після обміну пообіцяли підтримку в найближчі тижні, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що це вирішальний крок на шляху до діалогу між країнами. У свою чергу, глава МЗС Нідерландів повідомив у листі уряду країни про спроби перешкодити Україні передати Володимира Цемаха, який є одним наразі найголовнішим свідком трагедії рейсу MH17 до Росії.

До цих країн приєднались й інші, зокрема канцлер Німеччини Ангела Меркель та представники консервативної партії ФРН, МЗС Республіки Чехії та інші.

У свою чергу, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала обмін утримуваними особами між Москвою і Києвом в суботу дуже важливим кроком, а також закликала підтримувати сформований настрій на вирішення проблем.

А безпосередньо після обміну, вже під кінець 7-го вересня, на тлі повернення політв’язнів Кремля до України президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.



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