Росія готується повернути Україні захоплені кораблі, - адвокат
|16:01 08.09.2019
|Крым
Адвокат вважає, що для РФ важливо виконати рішення міжнародного трибуналу, тому кораблі повернуть Україні.
В даний час тривають процедури щодо повернення Україні захоплених РФ в листопаді 2018 року в Керченській протоці кораблів. Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат українських моряків Микола Полозов.
"Для Росії було вкрай важливо продемонструвати збереження обличчя і свою тезу про те, що юрисдикція трибуналу на них не поширюється. Якщо б звільнили тільки моряків, це виглядало б, - ред.) як - ну все - виконали рішення трибуналу, а тут ніби як великий обмін. Вони цим прикриваються",- пояснив Полозов.
За його словами, для Росії важливо виконати рішення міжнародного трибуналу, тому кораблі повернуть Україні.
"За фактом, якщо вони повернули моряків і повернули кораблі, то рішення трибуналу ООН буде виконано в цій частині. Зараз, я думаю, що якраз йдуть процедури. Так, я сподіваюся на це, тому що російській владі, щоб вони не заявляли, що рішення трибуналу важливо виконати", - розповів Полозов.
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