МЗС закликає світ посилити тиск на Росію через незаконні "вибори" у Криму

15:41 08.09.2019   Крым

МЗС України висловлює протест у зв’язку з проведенням РФ на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь "місцевих виборів" до незаконних інституцій, утворених російською окупаційною адміністрацією.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ, передає Укрінформ.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з проведенням Російською Федерацією 8 вересня 2019 року на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь так званих місцевих виборів до незаконних інституцій, утворених російською окупаційною адміністрацією", - зазначається у повідомленні.

Як підкреслюють у дипломатичному відомстві, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права. Одним з ключових обов’язків держави-окупанта є дотримання національного законодавства держави-суверена, тобто України.

Так звані місцеві вибори - це грубе порушення Конституції та законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права, у тому числі Статуту ООН, Женевської Конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни, Гельсінського заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)" 2016 – 2018 років, а також інших міжнародних договорів, сторонами яких є Україна та РФ.

"Результати цього незаконного голосування є юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством. Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму особи нестимуть відповідальність згідно із законодавством України", - йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що нові порушення міжнародного права з боку РФ свідчать про необхідність не лише продовження, а й посилення міжнародного політичного та економічного тиску на РФ з метою відновлення територіальної цілісності України, у тому числі у вигляді обмежувальних заходів, пов’язаних з окупацією Криму. "Будь-які кроки, спрямовані на послаблення санкційного тиску, так звана «нормалізація та налагодження діалогу" на зразок безумовного відновлення роботи РФ у ПАРЄ, лише стверджує державу-окупанта у її безкарності та заохочує до нових правопорушень", - зазначили дипломати.

МЗС України закликає міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії з організації і проведення так званих місцевих виборів в тимчасово окупованому Криму, не допускати контактів на національному та регіональному рівнях з незаконними інституціями російської окупаційної адміністрації та її представниками, а також посилити зусилля з метою припинення окупації Криму.

За інформацією Крим. Реалії на вибори до місцевих органів влади, які незаконно проводить Росія, зареєстровано 5584 кандидати по всьому Криму.

Як повідомлялося раніше, Прокуратура АР Крим закликала не брати участь у незаконних виборах на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь.

Так звані вибори депутатів кримського парламенту і місцевих рад, які РФ проводить сьогодні, 8 вересня, на території тимчасово окупованого півострову не визнаються законними в Україні, ЄС, США та інших країнах світу.



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