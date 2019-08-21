Рідні нічого не знають про місцезнаходження відпущеного з сімферопольського СІЗО Едема Бекірова, хоча з моменту прийняття судом рішення про зміну йому запобіжного заходу пройшло 10 днів.

Про це дружина політв'язня Гульнара Бекірова заявила на сесії Генічеської райради, повідомляє Укрінформ з посиланням на херсонські ЗМІ.

"Ні адвокати, ні мама, ні дочка Едема Бекірова його не бачили", - повідомила Бекірова.

За її словами, 27 серпня із залу суду в Сімферополі Едему Бекірова вивезли співробітники ФСБ.

Гульнара Бекірова припустила, що її чоловіка могли відправити на лікування після тримання в сімферопольському СІЗО.

Як повідомлялось, у п'ятницю, 6 вересня, в Центральному районному "суді" Сімферополя було перенесено засідання, у зв'язку з неявкою Бекірова в "суд".

"Суддя" Деменюк виніс постанову про примусовий привід Бекірова на наступне засідання, призначене на 13 вересня 2019 року.

57-річний Едем Бекіров був затриманий 12 грудня 2018 року на в'їзді в Крим і звинувачений за ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 (зберігання і передача вибухонебезпечних речовин та боєприпасів). 13 грудня Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці, потім ця міра запобіжного заходу неодноразово продовжувалася, незважаючи на те, що він є інвалідом I групи (ампутована нога), хворий на цукровий діабет, а також переніс інфаркт і операцію на серці. 27 серпня 2019 року Центральний районний суд Сімферополя змінив запобіжний захід щодо Едема Бекірова з утримання в СІЗО на зобов'язання про явку в суд.