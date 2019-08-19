Два курсанти Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» протягом 11 місяців проходили навчання на базовому курсі офіцерської підготовки Коледжу Королівських військово-морських сил «Британія».

Тимофій Д`яченко та Іван Трухін на Туманному Альбіоні вдосконалювали свої знання та практичні навички з англійської мови та морської справи, а також знайомилися з навчально-матеріальною базою Коледжу, пише АрміяИнформ.

Курс навчання налічував декілька етапів, кожен з яких закінчувався іспитом. Протягом перших місяців тривало поглиблене вивчення та вдосконалення англійської мови, термінології та устрою Королівських ВМС. За словами Тимофія Д`яченка, їх із товаришем після складання першого іспиту розділили по різних групах, щоб вони не спілкувались українською і весь час практикувались англійською.

Потім розпочався наступний етап – курс офіцерської підготовки разом із англійцями, носіями мови. Курс спрямований на підвищення командних та лідерських якостей, включав у себе заняття з навігації, будови корабля, історії ВМС Великобританії .

– Наприкінці навчання ми проходили морську практику. Спочатку протягом двох тижнів перебували на катерах, – розповідає Тимофій. – Там виконували різноманітні завдання, зокрема перебували в ролі командира ударної групи, його заступника, навігаційного офіцера. Завершилось все черговим іспитом, після якого нас відрядили на практику на есмінець Dragon.

Наступні шість тижнів курсанти практикувались на кораблі, що заходив у різні англійські порти. Весь цей час хлопці вивчали будову корабля, обов`язки командирів бойових частин та їхні дії в різних ситуаціях.

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