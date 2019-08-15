Три підводні човни вийшли з ладу у Сирії через старі радянські акумулятори

19:30 06.09.2019   Россия

Одразу три підводні човни військово-морського флоту Росії вийшли з ладу у Сирії через старі радянські батареї. 

Західні санкції, як і казали росіяни, пішли на користь, але не для РФ. Не маючи можливості закупити заплановані західні акумуляторні батареї, російські військові змушені користуватися застарілими радянськими, пише АрміяІнформ.

Мова йде про перші в серії проєкту 636.3 «Варшавянка» підводні човни «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» та «Старый Оскол» зі складу 4-ї бригади підводних човнів ЧФ Росії, які стали до строю всього 4-5 років тому і є носіями крилатих ракет «Калибр».

Проблему слабких батарей виявили тільки під час переходу з військово-морської бази у Новоросійську до порту Тартус у Сирії, де човни і стали «на прикол», тому що виконувати бойові завдання в повному обсязі не можуть.

Імпортні батареї дозволяли субмаринам знаходитися під водою до п’яти діб, тоді як старі радянські в кращому випадку – дві.

Особливо дивно виглядає ця подія, дивлячись на те, що цього року «Новороссийск» та «Старый Оскол» уже проходили ремонти, а «Ростов-на-Дону» брав участь у навчаннях на Чорному морі включно з навчальними стрільбами ракет «Калибр». І не помітити під час ремонту та навчань таку проблему просто неможливо. Отже радянське «авось пронесе» і досі займає гідне місце в лексиконі російських військових.



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