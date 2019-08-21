В окупованому Криму «Центральний районний суд» Сімферополя зобов'язав примусово доставити на засідання тяжкохворого Едема Бекірова в зв'язку з неявкою підсудного.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на «Кримський процес».

«Суддя Сергій Деменок виніс постанову забезпечити привід. Наступне засідання призначене на 13 вересня», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: 27 серпня «Центральний районний суд» Сімферополя змінив запобіжний захід кримськотатарському активісту Едему Бекірову з утримання під вартою на зобов’язання з’являтися до суду.

Адвокати повідомляли ЗМІ, що Бекірова випустили з СІЗО.

Адвокати та дочка кримськотатарського активіста Едема Бекірова чекали його звільнення біля СІЗО в Сімферополі.

До сих пір інформації про місце знаходження Бекірова немає.

Правозахисники і адвокати допускають, що Бекірова готують до звільнення в рамках обміну полоненими між Україною і РФ.