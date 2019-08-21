У Криму «суд» зобов’язав примусово доставити важкохворого Бекірова
|19:10 06.09.2019
|Крым
В окупованому Криму «Центральний районний суд» Сімферополя зобов'язав примусово доставити на засідання тяжкохворого Едема Бекірова в зв'язку з неявкою підсудного.
Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на «Кримський процес».
«Суддя Сергій Деменок виніс постанову забезпечити привід. Наступне засідання призначене на 13 вересня», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо: 27 серпня «Центральний районний суд» Сімферополя змінив запобіжний захід кримськотатарському активісту Едему Бекірову з утримання під вартою на зобов’язання з’являтися до суду.
Адвокати повідомляли ЗМІ, що Бекірова випустили з СІЗО.
Адвокати та дочка кримськотатарського активіста Едема Бекірова чекали його звільнення біля СІЗО в Сімферополі.
До сих пір інформації про місце знаходження Бекірова немає.
Правозахисники і адвокати допускають, що Бекірова готують до звільнення в рамках обміну полоненими між Україною і РФ.
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