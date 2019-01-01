МИД: Ереван готов к налаживанию отношений с Анкарой
|18:50 06.09.2019
|Армения
Ереван готов к налаживанию отношений с Анкарой без предварительных условий.
Об этом 6 сентября заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, сообщает издание REGNUM со ссылкой на Panorama.
«Однако процесс предполагает две стороны. Не могу сказать, что на сегодняшний день есть хорошие новости в связи с этим», — добавил глава внешнеполитического ведомства Армении.
Он напомнил, что Турция отвергает Цюрихский процесс, продолжает экономическую блокаду Армении, занимает предвзятую позицию в карабахском конфликте, а также отрицает геноцид армян.
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