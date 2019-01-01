Ереван готов к налаживанию отношений с Анкарой без предварительных условий.

Об этом 6 сентября заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, сообщает издание REGNUM со ссылкой на Panorama.

«Однако процесс предполагает две стороны. Не могу сказать, что на сегодняшний день есть хорошие новости в связи с этим», — добавил глава внешнеполитического ведомства Армении.

Он напомнил, что Турция отвергает Цюрихский процесс, продолжает экономическую блокаду Армении, занимает предвзятую позицию в карабахском конфликте, а также отрицает геноцид армян.