Оккупанты на севере Крыма построят еще один химзавод
|18:30 06.09.2019
|Крым
В Красноперекопске завод "Бром" планирует инвестировать средства в строительство завода по производству хлора.
"Крымский содовый завод" и "Крымский титан" также будут модернизироваться, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба Минпромполитики оккупированного Крыма.
"АО "Бром" готовится к реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по производству хлора", что позволит создать новые рабочие места.
Предприятие планирует провести снижение класса опасности с первого до второго в связи с тем, что проект предполагает исключение хранения больших объемов хлора в стационарных емкостях, а также в ж/д цистернах", — рассказали в "министерстве".
Руководство "Крымского содового завода" планирует увеличить производственные мощности соды кальцинированной. На предприятии убеждены, что такие меры приведут к экономической стабильности завода.
Также оккупационные власти Крыма рассматривают вопрос о предоставлении предприятию залива Сиваш для разведки и добычи полезных ископаемых.
Кроме того, на заводе "Крымский титан" (филиал "Титановых инвестиций") могут реализовать инвестпроект, направленный на строительство установки нейтрализации кислых стоков. Это позволит стабилизировать экологическую ситуацию в северной части полуострова, говорится в пресс-релизе. "Также обсуждался вопрос о возможности создания химического кластера, предусмотренного Государственной программой Республики Крым "Развитие промышленного комплекса", — добавили в Минпромполитики оккупированного Крыма.
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