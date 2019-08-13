В Красноперекопске завод "Бром" планирует инвестировать средства в строительство завода по производству хлора.

"Крымский содовый завод" и "Крымский титан" также будут модернизироваться, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба Минпромполитики оккупированного Крыма.

"АО "Бром" готовится к реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по производству хлора", что позволит создать новые рабочие места.

Предприятие планирует провести снижение класса опасности с первого до второго в связи с тем, что проект предполагает исключение хранения больших объемов хлора в стационарных емкостях, а также в ж/д цистернах", — рассказали в "министерстве".

Руководство "Крымского содового завода" планирует увеличить производственные мощности соды кальцинированной. На предприятии убеждены, что такие меры приведут к экономической стабильности завода.

Также оккупационные власти Крыма рассматривают вопрос о предоставлении предприятию залива Сиваш для разведки и добычи полезных ископаемых.

Кроме того, на заводе "Крымский титан" (филиал "Титановых инвестиций") могут реализовать инвестпроект, направленный на строительство установки нейтрализации кислых стоков. Это позволит стабилизировать экологическую ситуацию в северной части полуострова, говорится в пресс-релизе. "Также обсуждался вопрос о возможности создания химического кластера, предусмотренного Государственной программой Республики Крым "Развитие промышленного комплекса", — добавили в Минпромполитики оккупированного Крыма.