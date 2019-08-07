Оккупанты сообщили, что соцвыплаты крымчанам выросли в 2029 году почти на 240 млн рублей

21:00 06.09.2019   Крым

Социальные выплаты крымчанам с начала 2019 года выросли почти на 240 млн рублей по сравнению с 2018 годом. 

Как сообщила 6 сентября т.н. "вице-премьер Крыма" Ирина Кивико, всего на эти цели было выделено более 7 млрд рублей, пишет Крыминформ.

«Социальные выплаты крымчанам ежегодно растут. Так, если по итогам восьми месяцев прошлого года сумма таких выплат составляла 6,8 миллиарда рублей, то в этом году уже преодолена отметка в 7 миллиардов», – цитирует Кивико пресс-служба крымского "минфина".

По ее словам, все поступившие заявки были профинансированы в полном объеме. Из "республиканского" бюджета было выделено почти 4,4 млрд рублей, из федерального – больше 2,6 млрд рублей.

За счет бюджета оккупированного Крыма почти 3 млрд рублей – это расходы на меры соцподдержки граждан, 783,2 млн рублей – субвенции бюджетам муниципальных образований на социальные выплаты в рамках программы «Социальная поддержка граждан на 2015-2020 годы». На ежемесячную выплату соцподдержки детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей, было выделено 485,7 млн рублей.

Из федерального бюджета 789,5 млн рублей направили на ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Как пояснили в минфине, этот показатель в два раза превысил прошлогодний. 527,5 млн рублей – на выплату в связи с рождением первого ребенка (почти в пять раз больше показателя 2018 года). На оплату ЖКХ – почти 371 млн рублей, на социальные выплаты безработным – 257,2 млн рублей.



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