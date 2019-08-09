За два летних месяца англоязычную версию фильма Mil.Press TV "Шесть дней форума "Армия-2019" за 19 минут" посмотрели более 3 тысяч раз.

Большую часть просмотров сгенерировала аудитория с российскими IP-адресами. В отличие от фильма без субтитров, где на втором месте по количеству просмотров были украинские пользователи, теперь эту позицию заняли греки, пишет Военное.РФ.

Как показало первое видео, высокий интерес к военным новинкам также проявляют зрители из Германии, Казахстана и Украины. В случае с фильмом, рассчитаным на иностранцев, тендеция сохранилась.

Статистика показывает, что 100% зрительской аудитории – мужчины. Среди них больше всего зрителей возрастом от 35 до 44 лет, они составляют 50% аудитории. С аналогичной статистикой по фильму "Шесть дней форума "Армия-2019" за 19 минут" можно ознакомиться в материале Mil.Press Военное.

Фильмы Mil.Press TV знакомят аудиторию с новинками Сухопутных войск, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил, и рассказывают о новых решениях в области безопасности и цифровизации, а также показывают иностранные экспозиции.

Пятый международный военно-технический форум "Армия" завершился 30 июня. Он проходил на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. С 26 по 27 июня форум работал только для специалистов, с 28 по 30 июня территория КВЦ была открыта для массового посещения.

Mil.Press, приоритетный информационный партнер выставки, публиковал обзоры новинок, мероприятий деловой программы в тематическом разделе "Форум Армия".

Проведение шестого форума "Армия" анонсировано на конец лета 2020 года. Мероприятие пройдет с 25 по 30 августа.