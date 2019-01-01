Кинигсеппский машиностроительный завод освоил производство узлов двигателей завода им. Малышева / Фото

17:50 06.09.2019   Украина

Кингисеппский машиностроительный завод освоил изготовление основных деталей и узлов двигателя Д-100 украинского завода им. Малышева, используемого на судовом транспорте в качестве резервного источника энергоснабжения. 

Об этом сообщает пресс-служба КМЗ, пишет СудостроениеИнфо.
 
Для освоения новых производственных горизонтов КБ предприятия провело реинжиниринг основных деталей двигателя с разработкой новых технологических инструкций под современное оборудование с присвоением децимальных номеров завода. 
 
В перечень выпускаемой номенклатуры вошли: втулка цилиндра, детали ходовой части, детали цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунный механизм, водяной, топливный и масляный насосы.

Работы проводились в рамках проекта по расширению номенклатуры производимой продукции в рамках программы "Импортозамещение".


 
Фото: КМЗ



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