Кинигсеппский машиностроительный завод освоил производство узлов двигателей завода им. Малышева / Фото
|17:50 06.09.2019
|Украина
Кингисеппский машиностроительный завод освоил изготовление основных деталей и узлов двигателя Д-100 украинского завода им. Малышева, используемого на судовом транспорте в качестве резервного источника энергоснабжения.
Об этом сообщает пресс-служба КМЗ, пишет СудостроениеИнфо.
Для освоения новых производственных горизонтов КБ предприятия провело реинжиниринг основных деталей двигателя с разработкой новых технологических инструкций под современное оборудование с присвоением децимальных номеров завода.
В перечень выпускаемой номенклатуры вошли: втулка цилиндра, детали ходовой части, детали цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунный механизм, водяной, топливный и масляный насосы.
Работы проводились в рамках проекта по расширению номенклатуры производимой продукции в рамках программы "Импортозамещение".
Ще на цю тему:
Минобороны расторгло контракт на строительство бронекатеров для одесского речного дивизиона 5
Россия отказалась от украинских вагонов 1
ГП «Зоря»-«Машпроект» оборудует вторую очередь электростанции в Гане
«Зоря»-«Машпроект» открывает кредитную линию на € 25 млн.
Представители китайской корпорации посетили «Зоря»-«Машпроект»
«Зоря»-«Машпроект» разработала новый гидротормоз «Скат»
На «Николаевском ремонтно-механическом заводе» по ремонту БТР украли деталей на 700 тыс. грн.
На Херсонщине разработают программу развития сельхозмашиностроения