Прокуратура Автономної Республіки Крим внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом проведення незаконних археологічних розкопок, які проводяться на місці мусульманського захоронення в зниклому селі Унгут Кіровського району окупованого Криму.

Про розкопки повідомив в кінці серпня кримськотатарський активіст Заїр Смедялев, повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на прокуратуру АРК.

«Стало відомо, що під час проведення робіт пов’язаних з будівництвом водопроводу до м. Керч на території вже зниклого селища Унгут Кіровського району було виявлено старе мусульманське захоронення, яке окупаційна влада намагається представити, як давньоскіфське. Хоча, кримськотатарські активісти, які прибули на місце «археологічних розкопок», стверджують, що за всіма ознаками це саме мусульманське захоронення», – йдеться в повідомленні відомства.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявили про неприпустимість руйнування мусульманських поховань і культових об’єктів на території Криму.

Головне управління Нацполіціі в АРК і Севастополі розслідує кримінальне провадження за фактами проведення РФ незаконних археологічних робіт, знищення пам’ятників історії і культури в окупованому Криму.