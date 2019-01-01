Україна подала до Міжнародного кримінального суду 6 звернень про порушення Росії в Криму
|16:30 06.09.2019
|Крым
Україна направила 6 звернень до Міжнародного кримінального суду щодо порушень міжнародного законодавства Росією на території окупованого Криму.
Про це УНН повідомили у прокуратурі АР Крим у відповідь на запит.
"Повідомляємо, що прокуратурою АР Крим спільно з українськими правозахисними неурядовими організаціями в період з 06.10.2017 по теперішній час направлено 6 інформаційних повідомлень до Міжнародного кримінального суду", - повідомили в АР Крим.
Зокрема, прокуратура Криму звернулася щодо порушень міжнародного права в окупованому Криму, викладених в шести інформаційних зверненнях до МКС:
1. Масове знищення та присвоєння майна, не обґрунтоване військовою необхідністю;
2. Масова депортація кримських в'язнів, громадян України до місць позбавлення волі на території Російської Федерації з метою відбування кримінального покарання. Заявлено про тисячі затриманих, депортованих до російських виправних колоній;
3. Насильницьке переміщення жителів Криму на материкову Україну;
4. Незаконний призов громадян України, які мешкають на території окупованого Криму, до лав ЗС РФ, тиск та переслідування за відмову від проходження військової служби та пропаганда військової служби;
5. Масове видворення з тимчасово окупованого півострову 23 громадян України;
6. Незаконне використання "живих щитів" як злочин проти людяності, передбачений статтею 8(2)(Ь)(ХХІІІ) Римського Статуту;
Як повідомлялось, прокуратура АР Криму зареєструвала 5 кримінальних проваджень щодо 200 іноземних громадян, які незаконно відвідали територію окупованого Криму.
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