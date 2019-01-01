Україна направила 6 звернень до Міжнародного кримінального суду щодо порушень міжнародного законодавства Росією на території окупованого Криму.

Про це УНН повідомили у прокуратурі АР Крим у відповідь на запит.

"Повідомляємо, що прокуратурою АР Крим спільно з українськими правозахисними неурядовими організаціями в період з 06.10.2017 по теперішній час направлено 6 інформаційних повідомлень до Міжнародного кримінального суду", - повідомили в АР Крим.

Зокрема, прокуратура Криму звернулася щодо порушень міжнародного права в окупованому Криму, викладених в шести інформаційних зверненнях до МКС:

1. Масове знищення та присвоєння майна, не обґрунтоване військовою необхідністю;

2. Масова депортація кримських в'язнів, громадян України до місць позбавлення волі на території Російської Федерації з метою відбування кримінального покарання. Заявлено про тисячі затриманих, депортованих до російських виправних колоній;

3. Насильницьке переміщення жителів Криму на материкову Україну;

4. Незаконний призов громадян України, які мешкають на території окупованого Криму, до лав ЗС РФ, тиск та переслідування за відмову від проходження військової служби та пропаганда військової служби;

5. Масове видворення з тимчасово окупованого півострову 23 громадян України;

6. Незаконне використання "живих щитів" як злочин проти людяності, передбачений статтею 8(2)(Ь)(ХХІІІ) Римського Статуту;

Як повідомлялось, прокуратура АР Криму зареєструвала 5 кримінальних проваджень щодо 200 іноземних громадян, які незаконно відвідали територію окупованого Криму.