ЮВО: Саперы в рамках учения расчистили дорогу своим войскам на минном поле
|17:10 06.09.2019
|Россия
Саперы мотострелкового соединения Южного военного округ в рамках двустороннего ротного тактического учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области организовали проход колонны тактической группы через минное полеа применив самоходную реактивную установку разминирования УР-77.
В ходе практических действий военнослужащие саперного подразделения провели инженерную разведку местности на пути следования механизированной колонны, используя современные миноискатели «Коршун», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Обнаружив минное поле, военные инженеры выполнили запуск реактивной ракеты из установки разминирования УР-77, после чего произвели подрыв шнура, вызвав детонацию противотанковых мин, установленных условным противником, обеспечив там самым безопасный проход ротной тактической группы мотострелкового соединения ЮВО.
В розыгрыше тактических эпизодов приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты третьего поколения БМП-3, танки Т-90А, зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска-М1», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и беспилотные летательные аппараты для наблюдения за обстановкой на поле боя.
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