В рамках тактического учения с боевыми стрельбами российские военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской военной базы в Абхазии поразили воздушные цели противника на полигоне Капустин Яр.

Расчетами комплексов противовоздушной обороны было выполнено свыше 40 огневых задач, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Стрельбы выполнялись как с оборудованных позиций, так и в движении с коротких остановок по ракетам-мишеням, позволяющим смоделировать реальную боевую обстановку, имитирующим беспилотные и пилотируемые летательные аппараты на различных высотах, а также тактические авиационные и зенитные ракеты противника.

На учении, проводимом в рамках полевого выхода, военнослужащие продемонстрировали готовность к действиям по ведению разведки воздушной обстановки, отражению внезапных воздушных ударов противника, определению координат целей и их эффективного поражения в условиях радиоэлектронных помех.

По результатам проведения тактического учения зенитным ракетным подразделениям военной базы будут выставлены оценки в рамках итоговой проверки за 2019 учебный год.

Всего в учебном мероприятии в Астраханской области приняли участие около 500 зенитчиков ЮВО, было задействовано более 200 единиц боевой техники и вооружения, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела», переносные ЗРК «Игла» и современные комплексы «Триумф» С-400.

В то же время, экипажи танков Т-72Б3 российской военной базы в Абхазии выполнили итоговые боевые стрельбы штатными 125-мм снарядами в рамках завершения полевого выхода в Адыгее.

В ходе выполнения стрельб в условиях «боя» военнослужащие из орудий танков с места и в движении поразили статичные и подвижные мишени, а также воздушные цели условного противника из крупнокалиберных пулеметов «Корд», установленных на технике.

Максимальная дальность до целей составляла 5 километров. При огневой подготовке в темное время суток экипажи применяли танковые приборы ночного видения с тепловизорами.

Кроме того, в ходе выполнения упражнения контрольных стрельб механики-водители Т-72Б3 отработали навыки вождения танков по труднопроходимой местности с преодолением различных препятствий, таких как ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, колейные мосты и овраги.

Всего в двухнедельных учебных мероприятиях на отдаленном полигоне Майкопский приняли участие более 100 танкистов соединения, было задействовано около 40 бронемашин. Огневая подготовка осуществлялась с учетом опыта, полученного в современных военных конфликтах