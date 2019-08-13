Военнослужащие отряда специального назначения борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии обнаружили и обезвредили условных диверсантов в ходе антитеррористического учения в Дагестане.

Группы боевых пловцов при патрулировании акватории одного из корабельных соединений КФл по назначенным маршрутам обнаружили диверсантов условного противника, двигавшихся на маломерном судне с высокой скоростью, пишет пресс-служба Минобороны России.

Для перехвата и обороны кораблей незамедлительно был поднят по тревоге противодиверсионный катер КФл, с берега были проведены гранатометания.

Также для усиления района по тревоге подняты военнослужащие морской пехоты КФл, выставлены парные патрульные дозоры и засады по внешнему периметру стоянки кораблей, развернуты посты расчетов ПЗРК и снайперские позиции.

В учениях было задействовано 10 катеров охраны водного района, привлечено 150 военнослужащих из состава сил отряда специального назначения борьбы с подводно-диверсионными силами и морской пехоты.