ЮВО: В Армении российские разведчики учились форсировать горные реки
|20:40 06.09.2019
|Армения
На полигоне Алагяз в Армении военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в рамках двустороннего ротного тактического учения форсировали горные реки и осуществили захват «языка» условного противника.
В ходе форсирования разведчики переправились в одиночном порядке, а также в составе групп над водой по навесным системам, по бревну, вброд с шестом и вплавь по перилам, используя знания топографической классификации рек и технику преодоления препятствий, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также военнослужащие переправлялись под водой с выходом в тыл условного противника, захватом «языка», секретных документов, карт и оружия в условиях, максимально приближенных боевым.
Двустороннее ротное тактическое учение проводится под руководством командира соединения в период с 15 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе беспилотная, оперативно-тактическая и армейская авиация.
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