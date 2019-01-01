"Парламент" непризнанной Осетии направит в пятницу, 6 сентября, направит обращение в Совет Федерации и Госдуму РФ по "ситуации с выставлением грузинского поста в окрестностях села Уиста Знаурского района республики".



Обращение в Россию примут на сессии парламента в 15:00, которая соберется по этому единственному вопросу, пишет Интерфакс.

В обращении отмечено, что "установление грузинской стороной контроля над частью юго-западной территории Южной Осетии с месторождением богатейших природных залежей талька, мрамора, серпентинита и керамзита способствует эскалации напряженности в регионе".



"Депутаты парламента" обращают внимание на то, что попытки мирного разрешения очередного военно-политического кризиса, в рамках состоявшихся встреч в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) не имеют успеха из-за "неконструктивной позиции грузинской стороны".



"Европейский союз, представленный в переговорном процессе Миссией Наблюдателей Европейского Союза в Грузии, в нарушении пункта 2 Меморандума по итогам переговоров президента России Дмитрия Медведева с делегацией ЕС во главе с президентом Франции Николя Саркози от 8 сентября 2008 года фактически отказывается от взятых на себя обязательств по обеспечению гарантии принципа неприменения силы", - говорится в обращении.



Вместе с тем, отмечено в документе, договор с РФ о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года предусматривает проведение согласованной внешней политики, которая предполагает взаимный учет интересов в различных сферах сотрудничества, информирование друг друга о совершаемых в этой связи действиях, а также тесное взаимодействие в деле укрепления мира, повышения стабильности и безопасности в Кавказском регионе.



Приведенные обстоятельства, отмечают авторы текста, вынуждают "парламент" обратиться в Совет Федерации и Госдуму с просьбой о содействии в исполнении договора о союзничестве и интеграции, согласно которому Россия принимает на себя оборону и безопасность республики, включая защиту и охрану государственной границы республики.



"Парламент" непризнанной Осетии заявляет о необходимости незамедлительно провести межпарламентские консультации по выработке подходов, способствующих деэскалации напряженности и восстановлению безопасности граждан "республики".



Сообщается, что на прошлой неделе Цхинвал выразил протест Тбилиси в связи со строительством блокпоста в районе грузинского села Чорчана, примыкающего к находящемуся под контролем югоосетинской стороны селу Цнелис. В Службе государственной безопасности Грузии в ответ на это заявили, что речь идет о стандартном полицейском посте и строится он на территории, которая контролируется властями Грузии. Там подчеркнули, что пост полиции не представляет опасности для "югоосетинской стороны".