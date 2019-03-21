Голова МЗС Молдови у понеділок відвідає Україну

20:20 06.09.2019   Молдова

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску 9 вересня здійснить робочий візит до України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook за результатами розмови з українським колегою Вадимом Пристайком, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, відносини з Україною, яка є стратегічним партнером Молдови, заслуговують особливої уваги.

"9 вересня я буду в Україні з робочим візитом на запрошення мого колеги Вадима Пристайка", – написав Попеску.

Під час візиту він проведе низку зустрічей з представниками уряду і Верховної Ради України.

"Ми обговоримо двосторонній порядок денний, регіональну та міжнародну співпрацю, європейську інтеграцію та інші теми, які мають для нас спільний інтерес", – уточнив молдовський міністр.



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