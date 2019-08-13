С начала года оккупированный Севастополь посетили 400 тысяч туристов
|20:00 06.09.2019
|Крым
Более 418 тысяч туристов посетили Севастополь с начала 2019 года, что на 18,5% больше аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает пресс-служба оккупационного правительства города, «данные показатели значительно превышают прошлогодние», пишут Новости Крыма.
В 2018 году с января по август включительно город принял 340,8 тыс путешественников. На экскурсиях в городе-герое в этом году побывали 1 млн 230 тыс человек», – говорится в сообщении.
Также в правительстве подсчитали, что летом более 40% туристов приезжали в Севастополь на пять суток, около трети из них оставались на три-четыре дня, и меньше 10% гостили в городе всего два дня.
Гостиницы и общепит в этом году внесли в городской бюджет уже 173 млн рублей, что также превышает прошлогодние показатели на 18%.
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