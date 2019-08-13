С начала года оккупированный Севастополь посетили 400 тысяч туристов

20:00 06.09.2019   Крым

Более 418 тысяч туристов посетили Севастополь с начала 2019 года, что на 18,5% больше аналогичного периода прошлого года. 

Как сообщает пресс-служба оккупационного правительства города, «данные показатели значительно превышают прошлогодние», пишут Новости Крыма.

В 2018 году с января по август включительно город принял 340,8 тыс путешественников. На экскурсиях в городе-герое в этом году побывали 1 млн 230 тыс человек», – говорится в сообщении.

Также в правительстве подсчитали, что летом более 40% туристов приезжали в Севастополь на пять суток, около трети из них оставались на три-четыре дня, и меньше 10% гостили в городе всего два дня.

Гостиницы и общепит в этом году внесли в городской бюджет уже 173 млн рублей, что также превышает прошлогодние показатели на 18%.



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