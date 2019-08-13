Аэропорт Симферополя за 8 месяцев увеличил пассажиропоток на 2%
|19:40 06.09.2019
|Крым
Аэропорт "Симферополь" оккупированном Крыму в январе-августе 2019 года обслужил 3,73 млн пассажиров.
Это на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в пресс-релизе авиаузла, пишет Интерфакс.
"За восемь месяцев 2019 года аэропорт обслужил 3,73 млн человек, что на 65 тысяч пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество принятых и отправленных рейсов также выросло - до 27,934 тыс.", - отмечается в сообщении.
В частности, за три летних месяца аэропорт обслужил 2,48 млн пассажиров, по сравнению с летом 2018 года пассажиропоток вырос на 2%.
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