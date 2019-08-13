Накануне дня незаконных выборов в "законодатнльное собрание" Севастополя отложено судебное заседание по иску госпредприятия к незаконно обогатившейся фирме секретаря севастопольской «Единой России».

В четверг, 5 сентября, должен был продолжиться арбитражный процесс ГУП «Проекта развития Балаклавы» против ООО «Балаклавамегастрой», пишут Примечания.

Предприятие оккупационного правительства Севастополя пытается отсудить у частников два причала в городской бухте. Ранее судья Роман Ражков назначил судебную экспертизу определить собственника спорного имущества.

Чиновники в процессе настаивали, чтобы проверку проводили севастопольские эксперты. А представители компании господина Саблина предложили услуги дочернего центра Минюста РФ и внесли на депозит 100 тысяч рублей. В итоге судья согласился на предложенную ответчиком организацию. Новое заседание перенесено на 10 сентября.

Месяц назад арбитражный суд оккупированного Севастополя обязал ООО «Балаклавамегастрой», принадлежащее главе севастопольской «Единой России» Дмитрию Саблину, выплатить ГУП «Проект развития Балаклавы» почти 3,5 млн рублей за незаконное обогащение при использовании причалов в Балаклавской бухте.

Компания Саблина еще во времена мэра Куницина, в 2007 году, получила землю Министерства обороны Украины с двумя причалами (№247 и №248) в Балаклаве. Фирма стала зарабатывать на обслуживании яхт, запретив местному населению проход к морю. С того времени причалы контролировались отелем «Балаклава-Мрия-Клуб», который взимал деньги с владельцев маломерных судов. Кроме того, частной компании досталось два здания на Таврической набережной.

В 2015 году Саблин заявлял изданию «Роспрес», что все суды у Минобороны Украины выиграны, и причалы находятся в его собственности.

Ранее сообщалось, что назначению Дмитрия Саблина секретарем севастопольской «Единой России» и лидером парламентской кампании партии предшествовали иски и претензии оккупационного правительства города к связанному с ним бизнесу.